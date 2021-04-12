لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 24 للعظمي
عصام عميرة 12:01 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21 12:01 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدولا شاملا يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء اول ايام شهر رمضان، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 24 للعظمي و 14 للصغري، والمحسوسة تصل الى 26 في وقت الظهيرة، فينا تبلغ في الاسكندرية 20 للعظمي و 14 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة على شبين الكوم تسجل 24 للعظمي و 14 للصغري، فيما تصل على مطروح الى 19 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في بورسعيد 20 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان مدينة الاسماعلية تسجل درجة حرارة للعظمي 24 و الصغري 12، فيما تصل على العريش 20 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في رفح 20 للعظمي و 12 للصغري.

الطقس في القاهرة

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم على القاهرة والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة  الى نشطة تصل سرعتها الى 15 عقدة في بعض الاوقات، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد لطيف ليلا.

اقرأ أيضا  طقس غد الثلاثاء.. ارتفاع في الحرارة نهارًا وأجواء مائلة للبرودة ليلا

وذكرت الارصاد الجوية ان مدن جنوب الصعيد يسودها طقس حار نهار ولطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة، وتنشط حركة الرياح على مدن جنوب سيناء.

ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًأ تدريجيًا في درجات الحرارة، بداية من يوم الثلاثاء، ليسود طقس لطيف شمالا نهارا، بارد ليلا ثم ترتفع درجات الحرارة مرة أخري لتقترب من 30 درجة، وتتجاوزها خلال يومي الخميس والجمعة 15 و 16 أبريل.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ علي شمال وجنوب الصعيد نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-4-2021.

اقرأ أيضا  اليونسكو يدرج المتحف المصري على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 17 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 15 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 16  للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 28 والصغري 14 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2414
الإسكندرية2014
طنطا
2313
شبين الكوم2414
دمنهور2214
بلطيم
2114
مطروح
1913
السلوم
199
سيوة249
بورسعيد
2013
دمياط
2014
الزقازيق
2414
الإسماعيلية
2410
السويس2413
العريش2012
رفح2011
رأس سدر
2514
نخل228
نويبع2616
طابا2515
كاترين236
الطور2515
شرم الشيخ2717
الغردقة
2715
مرسي علم2616
الفيوم2614
بني سويف2615
المنيا2615
أسيوط2714
سوهاج2814
قنا3016
الأقصر
3116
أسوان3117
أبوسمبل
3018
الوادى الجديد
2912
شلاتين2919
حلايب2820
اقرأ أيضا  طقس غد الإثنين.. لطيف نهارًا بارد ليلًا واضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في مصر.. مائلة للبرودة ليلا

دعاء محمود 12:00 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

خالد العناني يبحث مع سفير إيطاليا تنظيم احتفالية بمرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة

المال - خاص 11:32 م, الأثنين, 12 أبريل 21

شيخ أزهري: لقاح كورونا لا يفطر والصلاة في المنزل أفضل من المسجد تجنبا للفيروس

محمد مجدي 10:44 م, الأثنين, 12 أبريل 21

بمناسبة رمضان.. الداخلية: تعليق العمل بالفترة الإضافية المخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني

أماني عوض 10:42 م, الأثنين, 12 أبريل 21

تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

دعاء محمود 6:21 م, الأثنين, 12 أبريل 21

طقس غد الثلاثاء.. ارتفاع في الحرارة نهارًا وأجواء مائلة للبرودة ليلا

دعاء محمود 5:53 م, الأثنين, 12 أبريل 21