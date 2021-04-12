درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدولا شاملا يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء اول ايام شهر رمضان، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 24 للعظمي و 14 للصغري، والمحسوسة تصل الى 26 في وقت الظهيرة، فينا تبلغ في الاسكندرية 20 للعظمي و 14 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة على شبين الكوم تسجل 24 للعظمي و 14 للصغري، فيما تصل على مطروح الى 19 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في بورسعيد 20 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان مدينة الاسماعلية تسجل درجة حرارة للعظمي 24 و الصغري 12، فيما تصل على العريش 20 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في رفح 20 للعظمي و 12 للصغري.

الطقس في القاهرة

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم على القاهرة والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة الى نشطة تصل سرعتها الى 15 عقدة في بعض الاوقات، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد لطيف ليلا.

وذكرت الارصاد الجوية ان مدن جنوب الصعيد يسودها طقس حار نهار ولطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة، وتنشط حركة الرياح على مدن جنوب سيناء.

ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًأ تدريجيًا في درجات الحرارة، بداية من يوم الثلاثاء، ليسود طقس لطيف شمالا نهارا، بارد ليلا ثم ترتفع درجات الحرارة مرة أخري لتقترب من 30 درجة، وتتجاوزها خلال يومي الخميس والجمعة 15 و 16 أبريل.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ علي شمال وجنوب الصعيد نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-4-2021.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 17 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 15 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 16 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 28 والصغري 14 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: