درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وطقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء والمدن، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على المدن والمحافظات، وتصل دمنهور 33 للعظمى و24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و24 للصغرى، والقاهرة 34 للعظمى و24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى شبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، والاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و25 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و22 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى و24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و25 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و20 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و26 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و29 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و27 للصغرى، و الطور 34 للعظمى و26 للصغرى.

وتصل الفيوم 34 للعظمى و24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و26 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمى و28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى و 29 للصغرى، وقنا 38 للعظمى و27 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و28 للصغرى.



نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 70 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 الصغرى، وجنوب سيناء 90 للعظمى و 55 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 الصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: