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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى مصر

أسوان تسجل أعلى معدل ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتصل الى 39 للعظمي و22 للصغري
عصام عميرة 7:29 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20 7:29 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم، فتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان حالة الطقس علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة علي بعض المناطق والرياح معتدلة.

بينما تشهد بعض المناطق من جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحر الاحمر والمتوسط

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 35 والإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 35، والغردقة الصغري 21 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 29.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3519
الاسكندرية2717
طنطا
3318
شبين الكوم3419
دمنهور2917
بلطيم
2817
مطروح
2516
السلوم
3216
سيوة3316
بورسعيد
2518
دمياط
2417
الزقازيق
3417
الإسماعيلية
3517
السويس3518
العريش2616
رفح2715
رأس سدر
3320
نخل3313
نويبع3523
طابا3420
كاترين3011
الطور3420
شرم الشيخ3522
الغردقة
3521
مرسي علم3621
الفيوم3618
بني سويف3618
المنيا3719
أسيوط3816
سوهاج3818
قنا3820
الأقصر
3921
أسوان3922
أبوسمبل
3822
الوادى الجديد
3920
شلاتين3422
حلايب3023
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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