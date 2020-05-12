درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 فى مصر

أسوان تسجل أعلى معدل ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتصل الى 39 للعظمي و22 للصغري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم، فتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان حالة الطقس علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة علي بعض المناطق والرياح معتدلة.

بينما تشهد بعض المناطق من جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحر الاحمر والمتوسط

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 35 والإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 35، والغردقة الصغري 21 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 29.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: