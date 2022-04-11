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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-4-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الفيوم للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 12:00 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاءعلى كافة المدن والمحافظات، لتشهد طقس بارد ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

وذكرت ان طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها على القاهرة 15عقدة، تصل الى 20 عقدة فى جنوب سيناء كأعلي أرتفاع.

درجات الحرارة فى القاهرة 

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 25 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، والسويس 25 للعظمي و 15 للصغري.

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درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجة الحرارة فى الاسكندرية 19 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 12 للصغري، ودمنهور 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى والاسماعيلية 24 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 23 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 24 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى ورفح 20 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 22 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 12 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة فى مطروح 18 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 23 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 25 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 25 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 26 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى اسوان

كما ترتفع درجة الحرارة فى اسوان 36 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 36 للعظمي و 20 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و18 للصغري.

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وتبلغ فى قنا 33 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 28 للعظمي و 19 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتسجل حالة البحر المتوسط ارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر، وتترواح من معتدل الى مضرب وحركة رياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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