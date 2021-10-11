لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-10-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة ٣٢ للعظمي
عصام عميرة 12:41 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 12:41 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتشير اخر صور الأقمار الصناعية الى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى  وشمال الصعيد والقاهرة  ومدن القناة.

وقالت الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار ولطيف ليلًا على شمال الصعيد وشمال البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا ومعتدل ليلًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، فرص لتساقط الأمطار بشكل خفيف على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة على فترات متقطعة بنسبة 10 %.

درجات الحرارة  فى القاهرة

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة على القاهرة تسجل 32 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و20 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسيوط تسجل 36 للعظمي

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة  فى السويس 32 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 32 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 15 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة  فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 36 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 20 للصغري.

اقرأ أيضا  محافظ القليوبية : لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تصل نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

تعرف على سبب ارتفاع درجات الحرارة المؤقت

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل الي جمهوريةمصرالعربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

اقرأ أيضا  بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.. «تعليم القليوبية» توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

وترتفع درجات الحرارة علي جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة، كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء علي مختلف المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

المال - خاص 12:53 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة

دعاء محمود 12:30 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان إلى 14 نوفمبر

المال - خاص 9:12 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

منظمة الصحة توصي بضرورة تلقيح 40٪ من سكان العالم بحلول نهاية العام الجاري

المرسي عزت 9:02 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

بسبب خلافات أسرية.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع شقيقها في الجيزة

أماني عوض 6:46 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

اعترافات متهم قتل سيدة أعمال بالقاهرة: «سبتني فدفنتها بحديقة فيلتها بالعلمين» (تفاصيل)

أماني عوض 6:40 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21