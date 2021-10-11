درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-10-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتشير اخر صور الأقمار الصناعية الى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وقالت الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار ولطيف ليلًا على شمال الصعيد وشمال البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا ومعتدل ليلًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، فرص لتساقط الأمطار بشكل خفيف على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة على فترات متقطعة بنسبة 10 %.

درجات الحرارة فى القاهرة

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة على القاهرة تسجل 32 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و20 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة فى السويس 32 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 32 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 15 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 36 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تصل نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

تعرف على سبب ارتفاع درجات الحرارة المؤقت

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل الي جمهوريةمصرالعربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وترتفع درجات الحرارة علي جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة، كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء علي مختلف المحافظات المصرية: