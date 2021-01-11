درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-1-2021 فى مصر

كشفت هيئة الارصاد الجوية ان آخر اصدارات الأقمار الصناعية تشيرالي تواجد الشبورة المائية علي مناطق من القاهرة و الدلتا، إذ انخفضت الرؤية الأفقية علي القاهرة الي ٢٠٠٠ متر ومع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة اليوم على سطح الأرض ستبدأ في الانقشاع.

الطقس في القاهرة

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، ان ترتفع درجات الحرارة اليوم، ليسود القاهرة الكبري ومدن الوجة البحري طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على بعض المناطق، وتسجل القاهرة 26 للعظمي و 17 للصغري.

الطقس فى السواحل

وأضافت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية الشرقية مائل نهارًا، بينما تكون دافئة على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

الطقس فى سيناء

ولفتت إلى أن طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، مع تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-1-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 13.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

البيئة تحذر من زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة

اعلنت وزارة البيئة، انه من المنتظر خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 يناير الجارى ان تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء ، و فى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة. وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية و التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

والهيئة العامة للأرصاد الجوية تهيب علي المواطنين بتوخي الحذر دائما في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وايضا متابعة نشرتها اول بأول كما تشكر كل من عاونها بالمساهمة في إرسال الصور ونشرها من كافة المحافظات للحفاظ على سلامة الجميع.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: