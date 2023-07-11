درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-7 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، و اعتدال الطقس ليلا على المدن.

كما يمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 30 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 36 للعظمى و 21 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 38 للعظمى و 24 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 41 للعظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 35 العظمى 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 29 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى.

درجة الحرارة في قنا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في قنا 42 العظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل في دمنهور 35 للعظمى و 23 الصغرى، والطور 35 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى.

و اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، كما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: