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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى بورسعيد 27 للعظمي
عصام عميرة 12:23 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21 12:23 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

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تتوقع هيئة الارصاد تراجع درجات الحرارة اليوم وتسجل على القاهرة 33 للعظمي و 19 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب حالة البحر المتوسط.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها  طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تبلغ سرعتها 16 عقدة اتجاة شمالية غربية..

الطقس في السواحل

وذكرت الارصاد، أن السواحل الشمالية الغربية تشهد  طقسًا معتدل نهارًا، فيما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة.

كما يسود  طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدلًا ليلا، والرياح نشطة.

وتشهد مناطق من جنوب الصعيد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ونرصد كافة درجات الحرارة المتوقعة  على المحافظات المصربة، وتصل  على القاهرة 33 للعظمي  والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ودمياط 27 للعظمي و 19 للصغري.

كما تبلغ فى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري، وعلى دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 16 درجة.

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الطقس في أسوان

وتتوقع أن  درجات الحرارة الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 21 درجة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-5-2021.

الرطوبة اليوم

وأضافت أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة على شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد، حالة البحر المتوسط ان تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر الأحمر الى معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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