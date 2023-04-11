درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، لتشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على جنوب البلاد.



كما تتوقع فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وأضافت الأرصاد، أن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة



وتكشف الأرصاد الجوية، عن تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتصل في القاهرة 24 العظمى و14 الصغرى، والغردقة 29 للعظمى و 19 الصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 28 للعظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية



وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 19 الصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و 14 صغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى، و العريش 22 العظمى و13 الصغرى، والطور 25 العظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و15 الصغرى.



وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 31 للعظمى و 18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و 13 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 13 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى قنا



وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في قنا 30 العظمى و 17 الصغرى، ورفح 21 العظمى و 14 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و20 الصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ في الفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 28 العظمى و18 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى و15 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 29 للعظمى و 20 صغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 15 الصغرى.



وتسجل في أبو سمبل 31 للعظمى و 20 الصغرى، وسفاجا 28 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 17 الصغرى.



وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 29 العظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 14 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و15 الصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 21 للعظمى و12 صغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 15 الصغرى، والمنصورة 23 العظمى و14 الصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 29 العظمى و 21 صغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 14 للصغرى، والسويس 24 العظمى و 15 الصغرى.



كما تعتدل حالة الموج في البحر المتوسط ويبلغ الموج 1.5الى 2.25 في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تترواح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 في الاتجاه الشمالي الغربي.



ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: