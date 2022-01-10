درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-1-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة وشديد البرودة ليلا، وتسجل الدرجة العظمي 18 ، والصغري 11 درجة.

وأضافت، أن مدن الوجة البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء المصرية، وتصل الى حد الصقيع على وسط سيناء.

نشاط للرياح الجنوبية الجافة علي شمال البلاد حيث تنخفض فرص تكون الشبورة علي الطرق المؤدية من و إلى القاهرة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض محطات هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري، على المدن المصرية، وتصل في القاهرة 18 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 18 للعظمى و11 للصغرى، ودمنهور 17 للعظمى و11 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 18 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و10 للصغرى، ومرسى مطروح 17 للعظمى و11 للصغرى، والسلوم 17 للعظمى و12 للصغرى، وبلطيم 17 للعظمى و11 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 19 للعظمى و 12 للصغرى، والإسماعيلية 19 للعظمى و 11 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و 8 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و8 للصغرى.

درجة الحرارة

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في السويس 19 للعظمى و11 للصغرى، وراس سدر 19 للعظمى و10 للصغرى، ونويبع 21 للعظمى و15 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في طابا 20 للعظمى و 12 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و1 للصغرى، والطور 20 للعظمى و12 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 22 للعظمى و13 للصغرى، ومرسى علم 22 للعظمى و14 للصغرى، والفيوم 18 للعظمى و8 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في بني سويف 18 للعظمى و8 للصغرى، والمنيا 18 للعظمى و7 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و7 للصغرى، وسوهاج 19 للعظمى و8 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة على مدن الصعيد تسجل في سوهاج 19 للعظمى و8 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و7 للصغرى، وقنا 20 للعظمى و9 للصغرى.

وتبلغ في الأقصر 22 للعظمى و10 للصغرى، وأسوان 23 للعظمى و11 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و6 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: