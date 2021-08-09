درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-8-2021 فى مصر

تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة اليوم، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقي الأنحاء.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، اذ ان ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 الى 4 درجات.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة والسواحل الغربية.

كما تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتبلغ فى القاهرة تسجل 37 للعظمي و 25 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 39 للعظمي، ودمنهور 33 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل فى الاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 33 للعظمي و 26 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 34 للعظمي و 26 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، والطور 35 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل في الغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجة الحرارة فى مدن الصعيد تسجل فى سوهاج 39 للعظمي و 27 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 28 للصغري، واسوان 42 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأعلنت الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم الثلاثاء تبلغ فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.