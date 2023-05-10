درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-5 -2023 في مصر

أعلنت الارصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 31 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و20 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و 19 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 31 العظمى و20 الصغرى، والسويس 30 للعظمى و 19 صغرى، والمنيا 33 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طنطا 30 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 19 للصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة في طابا 30 للعظمى و 18 الصغرى، و أسوان 36 للعظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ في دمنهور 30 للعظمى و 19 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 21 الصغرى.

وتسجل في بورسعيد 23 العظمى و 19 الصغرى، والأقصر 34 العظمى و 20 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في العريش 25 العظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 18 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 20 الصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على رأس حدربة 30 العظمى و 20 للصغرى، وكاترين 24 العظمى و 8 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الطور

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 31 العظمى و 21 للصغرى، وبنها 31 العظمى و 19 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 18 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 24 العظمى و 16 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد ، أن درجة الحرارة اليوم في سيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 20 صغرى.

كما تبلغ في شلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، والفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 17 الصغرى.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وتتحرك في الاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على مختلف المدن: