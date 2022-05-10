درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-5-2022 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت أن طقس لطيف ليلا على مدن القاهرة والوجه البحري و شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية صباحا تشمل مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع نشاط للرياح على تلك الانحاء تمتد الى جنوب سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 22 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 25 للعظمي و 17 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 19 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت ان درجة الحرارة فى مدن الصعيد تصل فى بني سويف 32 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: