درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم بفضل دخول الهواء الشمالي الغربي، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 للعظمي و 21 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 37 وقت الظهيرة، مع تحذير بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا، مع حركة رياح نشطة تصل سرعتها الى 16 عقدة اتجاة جنوبية غربية.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا، مع حركة رياح نشطة على فترات متقطعة من اليوم، وتصل سرعتها الى 17 عقدة.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا، مع سرعة رياح نشطة تصل الى 16 عقدة.

منخفض الهند الموسمي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد ان البلاد تبدأ في العرض الى منخفض الهند الموسمي فهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا و أفريقيا و أوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام و تركيا ومصر.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-6-2021.

درجات الحرارة

وتعرض “المال” كافة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، وطنطا 34 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم فالشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة، والسلوم 29 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم، علي دمنهور العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة في اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 44 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وتصل في الأقصر 44 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج العظمي 42 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

واوضحت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم الثلاثاء علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65 للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن مستوي حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 2 إلى 1.5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتصل حالة البحر الأحمر اليوم إلى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.