درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-3-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارا، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، مع تعرض المدن لأتربة عالقة نهارا وطقس مشمس.

وذكرت الأرصاد أن جميع المدن والمحافظات تشهد طقسا شديد البرودة ليلاً، وتتراوح الدرجة الضغري على المدن من 8 إلى 14.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير التالى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات، وتبلغ فى القاهرة 24 للعظمي و 12 للصغري، مرسي مطروح 21 للعظمي و 12 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 22 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 23 للعظمي و 12 للصغري، ودمنهور 23 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 22 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 23 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم على الإساعيلية 25 للعظمي و 12 للصغري، وشبين الكوم 24 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 9 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 24 للعظمي و 12 للصغري، ونخل 22 للعظمي و 4 للصغري، طابا 23 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سانت كاترين 23 للعظمي و 3 للصغري، والطور 23 للعظمي و 11 للصغري، والمنيا 26 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 26 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 26 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم إلى 25 للعظمي و 10 للصغري، وبني سويف 26 للعظمي و 10 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 8 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 27 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 28 للعظمي و 10 للصغري، والأقصر 30 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 31 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 8 للصغري، وحلايب 24 للعظمي و 13 للصغري، وشلاتين 27 للعظمي و 12 للصغري.

وحذرت الأرصاد من عدم الانخداع بارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الملابس، إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والأنحاء: