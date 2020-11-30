لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى مصر

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة ومدن الوجه البحري
عصام عميرة 12:28 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 12:28 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعرض بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، اذ تسجل القاهرة 20 درجة للعظمي فيما تصل الى 24 درجة للعظمي في مدينة الاقصر.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح).

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس في القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الهيئة أن اماكن سقوط الامطار خلال اليوم في السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح . السلوم)، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح).

اقرأ أيضا  محللون: انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة يلقي بظلاله على عيد الشكر

كما تشهد مدن الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة) ، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 9.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 10 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 29-11-2020 فى مصر

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر الاحمر

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأثنين 30-11-2020 فى مصر
المدينةالعظميالصغري
القاهرة2013
الإسكندرية2013
طنطا
2013
شبين الكوم2013
دمنهور1912
بلطيم
2113
مطروح
1811
السلوم
1811
سيوة2009
بورسعيد
2215
دمياط
2114
الزقازيق
2113
الإسماعيلية
2212
السويس2113
العريش2114
رفح2013
رأس سدر
2313
نخل1906
نويبع2217
طابا2216
كاترين1503
الطور2412
شرم الشيخ2517
الغردقة
2615
مرسي علم2516
الفيوم2111
بني سويف2110
المنيا2209
أسيوط2308
سوهاج2409
قنا2410
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2413
الوادى الجديد
2305
شلاتين2817
حلايب2618

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

دراسة: البيئات القاحلة أكثر جذبا للنحل من نظيراتها الاستوائية

أيمن عزام 12:41 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

الصحة: تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

المال - خاص 12:21 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

الصحة: حصول الفئات الأولى بالرعاية على لقاح كورونا في الربع الأول من 2021 (فيديو)

محمد مجدي 12:02 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

نشرها عبر «تيك توك».. ضبط تاجر ملابس لتصويره فيديوهات هزلية بالملابس الأميرية

أماني عوض 10:59 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

خالد عبد العال: جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة ولها بصمة في جميع أنحاء العالم

عصام عميرة 3:29 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

فحص 21.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

المرسي عزت 3:25 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20