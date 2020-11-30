درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى مصر

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة ومدن الوجه البحري

تستعرض بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، اذ تسجل القاهرة 20 درجة للعظمي فيما تصل الى 24 درجة للعظمي في مدينة الاقصر.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح).



الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس في القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الهيئة أن اماكن سقوط الامطار خلال اليوم في السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح . السلوم)، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح).

كما تشهد مدن الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة) ، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 9.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر الاحمر

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: