درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-11-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، لتشهد طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فى أول الليل وآخره على جميع الأنحاء.

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية لشبورة مائية في الصباح الباكر على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة بسرعة 17 عقدة وتعتدل الرياح على بعض المدن.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة إلى 26 للعظمى و 19 للصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 19 للصغرى، و أكتوبر 26 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 26 للعظمى و 19 للصغرى، و كفر الشيخ 25 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 24 للعظمى و 20 للصغرى، و الإسماعيلية 27 للعظمى و 19 للصغرى، والسويس 26 للعظمى و20 للصغرى، والزقازيق 26 للعظمى و20 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 23 للعظمى و18 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 للصغرى، ومرسي مطروح 24 للعظمى و 17 للصغرى، و السلوم 25 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 24 للعظمى و 20 للصغرى، ورفح 25 للعظمى و 19 للصغرى، و الطور 27 للعظمى و 19 للصغرى، و كاترين 21 للعظمى و 11 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى نويبع إلى 28 للعظمى وحلايب 26 للعظمى و21 للصغرى، و حلايب 26 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 24 للعظمى و20 للصغرى.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى القاهرة 29 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 18 للصغرى، و بني سويف 27 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أسيوط إلى 27 للعظمى و 16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 17 للصغرى، و قنا 29 للعظمى و 18 للصغرى، و الاقصر 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسوان 30 للعظمى و 19 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 13 للصغرى، وأبوسمبل 29 للعظمى و 16 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المحافظات والمدن: