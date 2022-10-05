درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم لتكون حول معدلاتها لهذا الوقت من العام؛ وتسجل القاهرة 32 درجة ليكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

و نشاط للرياح متفاوتة الشدة على بعض المناطق على كافة الأرجاء و علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتصل فى القاهرة 32 للعظمى، و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى، و 23 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى، و 22 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى، و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية إلى 29 للعظمى، و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى، و 22 للصغرى، وبنها 32 للعظمى، و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى، و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 32 للعظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى، و 23 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى، و 23 للصغرى.

ودرجة الحرارة فى الإسماعيلية 33 للعظمى، و21 للصغرى، وشلاتين إلى 35 للعظمى، و25 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى، و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى السلوم 29 للعظمى، و 20 للصغرى، وسيوة 31 للعظمى، و 21 للصغرى، والعريش 30 للعظمى، و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى طابا 33 للعظمى، و 24 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى، و 25 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى، و 26 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى، و 22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 36 للعظمى، و 26 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى، و 26 للصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى، و 26 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بنى سويف 32 للعظمى، و 22 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى، و 20 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 35 للعظمى، و 24 للصغرى، وقنا 39 للعظمى، و 26 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى، و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الأقصر إلى 39 للعظمى، و25 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى، و 26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى، و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

نشاط رياح لمدة 72 ساعة

تتوقع الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح الي 35 كم/س مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية تتجاوز 2 متر وعليه يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، خلال مدة 72 ساعة القادمة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: