كشفت الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة الانحاء، ليسود طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، ان طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وحتي شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية صباحا تؤثر على الرؤية بشكل محدود على الطرق من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري بسرعة 15 عقدة، وعتدل حركة الرياح على المدن المخلتفة بسرعة تتراوح من 12 الى 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم جميع المحافظات، وتصل فى القاهرة تسجل 32 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مطروح 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 15 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى راس سدر 28 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى نخل 30 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري، والطور 30 للعظمي و 18 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت ان درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنيا 34 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و 20 للصغري، و قنا 37 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة فى واسوان 39 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 38 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 33 للعظمي و 18 للصغري، والاقصر38 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 19 للصغري.

حالة البحرين اليوم

وذكرت أن حالة البحر الاحمر تتراوح من خفيف إلى معتدل بارتفاع 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية، وتصل الى معتدلة على البحر المتوسط فى بعض الاوقات بارتفاع امواج 1.5 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: