درجات الحرارة اليوم الاربعاء 25-5-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حارنهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة وشمال البلاد وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الأرصاد ان حركة الرياح تنشط على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء بسرعة 15 و 17 عقدة، واعتدال حركة الرياح على باقي الانحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 28 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 34 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 32 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى رفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 20 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 38 للعظمي و24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: