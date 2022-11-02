درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-11-2022 في مصر

كشفت الارصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، و طقس لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخرة والصباح الباكر.

وامطار خفيفة الى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال لوجه البحري على فترات متقطعة، و فرص امطار على جنوب الوجه البحري، و ووسط سيناء قد تمتد الى القاهرة، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 26 للعظمى و 19 للصغرى، و العاصمة 26 للعظمى و 19 للصغرى، و اكتوبر 26 للعظمى و 18 للصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمى و 18 للصغرى، و العلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 للصغرى، و مطروح 24 للعظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 26 للعظمى و 20 للصغرى، و الاسماعيلية 27 للعظمى و 19 للصغرى، و بورسعيد 24 للعظمى و 20 للصغرى، و شبين الكوم 26 للعظمى و 18 للصغرى، و طنطا 25 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى العريش 24 للعظمى و 20 للصغرى، و رفح 25 للعظمى و 19 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 19 للصغرى، و كاترين 22 للعظمى و 11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 29 للعظمى و 22 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 21 للصغرى، ومرسي علم 30 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ الحرارة فى بني سويف 27 للعظمى و 17 للصغرى، و المنيا 28 للعظمى و 17 للصغرى، و اسيوط 29 للعظمى و 16 للصغرى، و سوهاج 30 للعظمى و 17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 30 للعظمى و 18 للصغرى، و الاقصر 30 للعظمى و 18 للصغرى، و اسوان 31 للعظمى و 19 للصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 13 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية: