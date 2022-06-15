درجات الحرارة اليوم الاربعاء 15-6-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق درجات الحرارة اليوم الاربعاء.

أجواء حارة على البلاد

كما تستمر الأجواء الحارة لمدة أسبوع قادم علي الوجه البحري والقاهرة،وثبات في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة حيث سجلت اليوم محطة ارصاد القاهرة 33 درجة.

و تبقي هذه الدرجة ثابتة خلال هذا الاسبوع مع ارتفاعات طفيفة تصل الي درجة او درجتين كما تبقي الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا معتدلة ليلا وتنشط الرياح علي جنوب البلاد خلال فترة التنبؤ.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة فى القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى سيوة

كما تصل درجة الحرارة فى وادي النطرون 32 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغرى، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة فى الغردقة

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري،

درجة الحرارة

وتبلغ الحرارة على جنوب البلاد فى اسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 23 للصغري،

الطقس فى الصعيد

اوضحت الارصاد حالة طقس وأجواء جنوب الصعيد،اذ انه من المعروف فى هذا الوقت من العام ارتفاع فى درجات الحرارة على جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا. وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف.

كما يصاحب هذا الارتفاع فى درجات الحرارة انخفاض فى نسب الرطوبة، لذلك الأحساس بالحرارة يكون مرتفع عند التعرض المباشر لأشعة الشمس ولكن عند التواجد فى أماكن غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس يكون الأحساس بدرجات الحرارة أفضل.

ومع دخول فصل الصيف وطبقا للتوزيعات الضغطية يظهر تأثير منخفض الهند الموسمى على جمهورية مصر العربية ومن ثم نجد أن نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد.

منخفض الهند الموسمي

ويرجع ذلك إلى أن منخفض الهند الموسمى بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة.

أما جنوب البلاد يمر منخفض الهند الموسمى على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل لذلك يكون الأحساس بدرجة الحرارة فى الأماكن الغير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: