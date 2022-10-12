درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-10-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة على جميع المدن الأنحاء، ليسود طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى اخرة.

وتتوقع الأرصاد شبورة مائية خفيف في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و 50 للصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 25 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة تسجل 29 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 29 للعظمى و 20 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 30 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 19 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 20 للصغرى، وبينها 29 للعظمى و 20 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 28 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 18 للصغرى، وطنطا 29 للعظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى العريش 27 للعظمى و 20 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 20 للصغرى، وكاترين 27 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الطور 29 للعظمى و 21 للصغرى، ونخل 28 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 19 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 و 1.75 متر ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: