درجات الحرارة اليوم الاربعاء 10-8-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع في نسبة الرطوبة علي شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية الي 90% علي السواحل الشمالية و 80% علي القاهرة والوجة البحري، وفق درجات الحرارة اليوم الاربعاء، مما يؤدي الي الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل علي الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة او أقل بقليل.

وتتوقع الأرصاد، ان تسجل درجات الحرارة العظمي علي القاهرة 34 درجة، كما تنشط الرياح علي مسطح البحر الأحمر وعلي شمال وجنوب الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء.

وأضافت ان حالة الطقس ليلا على المدن معتدلة على السواحل الشمالية ومائلل لحرارة على باقي الانحاء، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على المدن والطرق الرئيسية، مع فرص سقوط أمطار على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتسجل فى القاهرة إلى 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 37 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى مرسي مطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 26 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 27 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 31 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 30 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: