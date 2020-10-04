درجات الحرارة اليوم الاحد 4-10-2020 فى مصر

تنشط الرياح على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة بحسب توقعات هيئ الارصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم

ترصد بوابة “المال” الالكترونية توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد عن هيئة الاصاد الجوية، وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمي و 39 درجة للعظمي في محافظة أسوان كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الأحد، لتكون مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، بينما تكون مائلة للحرارة علي السواحل الغربية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

حالة الطقس فى جنوب سيناء

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن حالة الطقس علي جنوب سيناء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس علي الصعيد

وتشهد شمال الصعيد، طقس حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتأثر شمال البلاد حتي شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 4-10-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 والصغرى 22، والمحسوسة 33 للعظمى، و 22 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، بينما درجة الحرارة المحسوسة 32 للعظمى، و 22 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 27، والمحسوسة 38 عظمى و 29 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26، والمحسوسة 39 عظمى و 28 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 22، والمحسوسة 32 عظمى، و 23 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 20، والمحسوسة 36 عظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 39 عظمي و 26 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 38 عظمي و 26 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 38 عظمي و 26 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة، وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة .

وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى، وله عدة مسميات حيث يطلق علية الباحثون المنخفض الجوى الأثيوبى، منخفض الحبشة الجوي، أخدود منخفض البحر الأحمر

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 32 23 الإسكندرية 29 21 طنطا

31 23 شبين الكوم 32 23 دمنهور 30 24 بلطيم

29 24 مطروح

28 20 السلوم

33 22 سيوة 34 21 بورسعيد

29 25 دمياط

28 25 الزقازيق

32 23 الإسماعيلية

33 21 السويس 33 23 العريش 30 23 رفح 30 22 رأس سدر

34 24 نخل 30 18 نويبع 33 28 طابا 32 22 كاترين 30 15 الطور 30 26 شرم الشيخ 35 28 الغردقة

36 27 مرسي علم 35 28 الفيوم 33 24 بني سويف 34 24 المنيا 34 22 أسيوط 34 23 سوهاج 35 24 قنا 37 25 الأقصر

40 26 أسوان 39 28 أبوسمبل

40 29 الوادى الجديد

40 26 شلاتين 37 27 حلايب 33 28

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام من الجمعة الى الأحد القادم

الجمعة والسبت والأحد

طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

الرياح

الجمعة والسبت

الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على جنوب الصعيد يوم الجمعة .

الأحد

تنشط الرياح على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد يومى الجمعة والسبت.

وأيضاً أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية يومى السبت والأحد.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.