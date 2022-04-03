تتوقع الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار وفق درجات الحرارة اليوم الاحد على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون مائلة للبرودة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومعتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت ان هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها من 17 عقدة الى 15 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على مايقرب من 38 مدينة للدرجة العظمي والصغري، وتبلغ فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على شبين الكوم 31 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 25 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 24 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 31 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 31 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وتصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 31 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى رفح 25 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 17 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى كاترين 30 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أسيوط 38 للعظمي و 19 للصغري، سوهاج 38 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم على الاقصر 40 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 20 للصغري.

وتترواح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج 1 من 1.5 متر، وتعتدل حالة البحر الاحمر وتسجل ارتفاع امواج 1.5 متر الى 2 متر.

أخبار الطقس العالمية

البرد القارص يجتاح معظم الدول الأوروبية، حيث اندفعت كتلة قطبية شديدة البرودة باتجاه جنوب غرب القارة، وعملت على تشكل عدة منخفضات جوية وتساقطت الثلوج، وانخفضت الحرارة بشكل كبير بحيث لم تؤثر موجة كهذه في يناير الماضي وشملت هذه الموجة العواصم والمدن الرئيسية في أوروبا الغربية.

وصل أطراف الهواء القطبي حتى الى شمال المغرب العربي، وتساقطت أمطار غزيرة فوق مناطق عدة من المغرب والجزائر، رافقتها برودة ملحوظة لم تشهد بلدان المغرب العربي مثلها طيلة أيام فصل الشتاء.

وعلى اثر ذلك -وكردة فعل طبيعية للغلاف الجوي- ارتفع الضغط الجوي في طبقات الجو العليا وأثرت المرتفعات الجوية علي شرق أفريقيا وأوروبا حيث تسبب في الاحترار لطبقات الغلاف الجوي وبالتالي أثرت كتلة هوائية حارة علي شمال افريقيا باتجاه بلاد الشام وتركيا عملت على رفع درجات الحرارة بشكل كبير لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة الانحاء والمدن: