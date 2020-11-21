درجات الحرارة اليوم الاحد 22-11-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 21 درجة للعظمي و 15 للصغري

تستعرض بوابة “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسلج القاهرة 22 درجة للعظمي فيما تسجل كاترين 19 درجة للعظمي و 6 درجات للصغري كأقل انخفاض في حالة الطقس اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس لطيف نهارا و بارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة، وشبورة مائة صباحا.

الطقس في جنوب سيناء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان جنوب سيناء تشهد طقس معتدل نهارا و مائل للبرودة ليلا، وطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية وبارد ليلا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 22-11-2020.

درجات الحرارة في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، فيما تصل الى 22 درجة للعظمي في طنطا و 14 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19 ، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17، فيما تسجل بورسعيد 22 درجة للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 14 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 % للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 22 14 الإسكندرية 21 15 طنطا

22 14 شبين الكوم 22 15 دمنهور 22 14 بلطيم

22 18 مطروح

20 16 السلوم

18 14 سيوة 20 11 بورسعيد

23 18 دمياط

22 17 الزقازيق

23 18 الإسماعيلية

23 14 السويس 23 15 العريش 23 14 رفح 22 14 رأس سدر

23 16 نخل 23 09 نويبع 25 18 طابا 21 12 كاترين 15 06 الطور 24 16 شرم الشيخ 26 20 الغردقة

27 18 مرسي علم 26 18 الفيوم 22 15 بني سويف 23 15 المنيا 23 13 أسيوط 23 12 سوهاج 24 14 قنا 25 14 الأقصر

25 14 أسوان 25 14 أبوسمبل

25 14 الوادى الجديد

25 13 شلاتين 28 20 حلايب 26 21

الشاهقة المائية

تتكون هذه الظاهرة الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار.