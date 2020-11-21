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درجات الحرارة اليوم الاحد 22-11-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 21 درجة للعظمي و 15 للصغري
عصام عميرة 12:20 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20 12:20 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسلج القاهرة 22 درجة للعظمي فيما تسجل كاترين 19 درجة للعظمي و 6 درجات للصغري كأقل انخفاض في حالة الطقس اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس لطيف نهارا و بارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة، وشبورة مائة صباحا.

الطقس في جنوب سيناء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان جنوب سيناء تشهد طقس معتدل نهارا و مائل للبرودة ليلا، وطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية وبارد ليلا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 22-11-2020.

درجات الحرارة في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21  والصغرى 15، فيما تصل الى 22 درجة للعظمي في طنطا و 14 للصغري.

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كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19 ، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17، فيما تسجل بورسعيد 22 درجة للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم  دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 14 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 % للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

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حالة البحر المتوسط اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2214
الإسكندرية2115
طنطا
2214
شبين الكوم2215
دمنهور2214
بلطيم
2218
مطروح
2016
السلوم
1814
سيوة2011
بورسعيد
2318
دمياط
2217
الزقازيق
2318
الإسماعيلية
2314
السويس2315
العريش2314
رفح2214
رأس سدر
2316
نخل2309
نويبع2518
طابا2112
كاترين1506
الطور2416
شرم الشيخ2620
الغردقة
2718
مرسي علم2618
الفيوم2215
بني سويف2315
المنيا2313
أسيوط2312
سوهاج2414
قنا2514
الأقصر
2514
أسوان2514
أبوسمبل
2514
الوادى الجديد
2513
شلاتين2820
حلايب2621
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الشاهقة المائية

تتكون هذه الظاهرة الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار.

وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ، وهو ما حدث في الإسكندرية مؤخرا حيث سقطت أمطار غزيرة.

شفط مياة الامطار
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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