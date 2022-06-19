درجات الحرارة اليوم الاحد 19-6-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وفق درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها من 15 عقدة الى 20 عقدة على فترات متفاوتة من اليوم.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية خفيفة فى الصباح البارك على الطرق الرئيسية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحاظفات للدرجة العظمي والصغري، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل وبلطيم 29 للعظمي و 22 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: