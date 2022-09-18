درجات الحرارة اليوم الأحد 18-9-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد علي جميع المدن، وتصل في القاهرة 32 للعظمي، لتشهد طقسا حارا نهارا حتى شمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، شمال الصعيد 33 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع سريعا.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد مما يقلل الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 22 للصغرى، وأكتوبر 32 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في بنها 31 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 31 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في مرسي مطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في المنصورة 31 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في السويس 32 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، و وطنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت أن درجة الحرارة في طنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل في رفح 29 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في راس سدر 33 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 30 للعظمى و 16 للصغرى.

وطابا 32 للعظمى و 23 للصغرى، و ونويبع 34 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، وبني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 37 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات المصرية: