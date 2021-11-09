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درجات الحرارة اليوم الاثنين 9-11-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة في أسيوط 31 درجة للعظمي
عصام عميرة 9:00 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 9:00 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء نهارا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد خلال فترة النهار.

وأضافت الارصاد الجوية ان كافة المدن المصرية تشهد طقس لطيف فى اول الليل ومائل للبرودة فى اخره وفي الصباح البارك على كافة الانحاء.

وذكرت الارصاد، تفاصيل سرعة الرياح على القاهرة وتسجل 13 عقدة، وتصل فى السواحل الشمالية 12 عقدة، وشمال الصعيد 8 عقدة، وجنوب الصعيد 6 عقدة.

واضافت الارصاد الجوية ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، وتصل حالة البحر الاحمر الى معتدلة بارتفاع امواج 1.5 متر.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الارصاد توقعات درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتبلغ فى القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 27 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 24 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابع أن درجات الحرارة فى سيوة 26 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 29 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 19 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة اليوم فى رفح 28 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 18 للصغري، وطابا 29 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الطور 29 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى الفيوم 30 للعظمي و 17 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 30 و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 16 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 15 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

أشارت هيئة الارصاد الجوية الى ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم على اغلب المدن، وتسجل فى القاهرة 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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