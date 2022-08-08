درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-8-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وأضافت الارصاد ان هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية من والى القاهرة االكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع فرص خفيفة لتساقط الامطار على حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 14 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 27 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تبلغ درجة الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 لللعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 للصغرى، والمصنورة 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 35 للعظمى و 19 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 26 للصغرى، وأبوسمبل 42 للعظمى و 28 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ الحرارة على أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، وإدفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد إلى 41 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 29 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: