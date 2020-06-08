درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-6-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة اليوم على القاهرة 36 درجة للعظمي و 21 للصغري كما تصل الإسكندرية 28 درجة للعظمي و 19 للصغرى

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 28 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم تشهد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وذلك وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأضافت الهيئة أن حال طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

الطقس فى الصعيد

أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-6-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 21 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 26، والعظمى 38، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 34.

وتسجل محافظة أسوان 45 درجة للعظمي و 26 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 43 درجة للعظمي و 25 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: