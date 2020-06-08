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درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-6-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة اليوم على القاهرة 36 درجة للعظمي و 21 للصغري كما تصل الإسكندرية 28 درجة للعظمي و 19 للصغرى
عصام عميرة 6:00 ص, الأثنين, 8 يونيو 20 6:00 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة  للعظمي و 21 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 28 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم تشهد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وذلك وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأضافت الهيئة أن حال طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

الطقس فى الصعيد

أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-6-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 21 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 26، والعظمى 38، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 34.

وتسجل محافظة أسوان 45 درجة للعظمي و 26 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 43 درجة للعظمي و 25 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3621
الاسكندرية2819
طنطا
3520
شبين الكوم3520
دمنهور3419
بلطيم
3020
مطروح
2518
السلوم
2818
سيوة3219
بورسعيد
2719
دمياط
2919
الزقازيق
3620
الإسماعيلية
3718
السويس3620
العريش2918
رفح2817
رأس سدر
3623
نخل3616
نويبع3825
طابا3623
كاترين3319
الطور3523
شرم الشيخ3826
الغردقة
3625
مرسي علم3625
الفيوم3721
بني سويف3721
المنيا3821
أسيوط3923
سوهاج4223
قنا4325
الأقصر
4425
أسوان4526
أبوسمبل
4425
الوادى الجديد
4223
شلاتين3726
حلايب3327
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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