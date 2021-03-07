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درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-3-2021 فى مصر

وتسجل في القاهرة 24 للعظمى و 13 للصغري
عصام عميرة 1:18 ص, الأثنين, 8 مارس 21 1:18 ص, الأثنين, 8 مارس 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية حالة من الاستقرار خلال الأيام الجارية، حيث تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة عن المعدلات الطبيعية، اذ تسجل اليوم في القاهرة 24 للعظمي و 13 للصغري، فيما تبلغ درجة الحرارة في الاسكندرية 23 للعظمي و13 للصغري.

الطقس في القاهرة

واضافت هيئة الارصاد الجوية، ان يسود مدن القاهرة الكبري و الوجة البحري طقس دافئ نهارا و شديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة خلال اليوم، فيما تشهد مدن السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفئ نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس في جنوب سيناء تكون مائلة للحرارة نهارا وبارد ليلا مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانا.

الطقس في الصعيد

وتتوقع الارصاد الجوية، ان تشهد مدن شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة، فيما يسود مدن جنوب الصعيد طقس حار نهارا وبرد ليلا، مع حركة رياح معتدلة.

وذكرت الارصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية تتكون صباحا عل بعض الطرق الزراعية والسريعة في الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليةوسسط سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين  8-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

كما تتوقع  هيئة الارصاد الاجوية ، درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17 درجة، وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 12  للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

استقرار حالة البحر المتوسط

ونوهت هيئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط  من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1 متر إلى 1.5 متر ، والرياح جنوبية شرقية.

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كما تصل حالة البحر الأحمر الى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والاربعاء القادمين

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات»، وأن تصل درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ 30 درجة مئوية في القاهرة.

منخفض جوي قادم من ليبيا

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان الموجة تأتي نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الارصاد أن يكون الارتفاع في درجات الحرارة بشكل مؤقت، اذ  تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

نصائح هيئة الارصاد

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين، منها الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وتخفيف الملابس خلال الموجة الحارة ولكن بحرص شديد، و بمجرد اختفاء آشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بسرعة، ما يجعل الفرق في الدرجات العظمى والصغرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كبير وقد يصل إلى أكثر من 16 أو 17 درجة.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة العظمى والصغري على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2413
الإسكندرية2313
طنطا
2312
شبين الكوم2413
دمنهور2311
بلطيم
2212
مطروح
2110
السلوم
2311
سيوة2510
بورسعيد
2214
دمياط
2213
الزقازيق
2413
الإسماعيلية
2412
السويس2412
العريش2212
رفح2112
رأس سدر
2411
نخل226
نويبع2717
طابا2515
كاترين216
الطور2411
شرم الشيخ2716
الغردقة
2817
مرسي علم2815
الفيوم2411
بني سويف2410
المنيا258
أسيوط268
سوهاج2814
قنا3013
الأقصر
319
أسوان3110
أبوسمبل
3013
الوادى الجديد
3010
شلاتين2914
حلايب2814
درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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