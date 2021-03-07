درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-3-2021 فى مصر

وتسجل في القاهرة 24 للعظمى و 13 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية حالة من الاستقرار خلال الأيام الجارية، حيث تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة عن المعدلات الطبيعية، اذ تسجل اليوم في القاهرة 24 للعظمي و 13 للصغري، فيما تبلغ درجة الحرارة في الاسكندرية 23 للعظمي و13 للصغري.

الطقس في القاهرة

واضافت هيئة الارصاد الجوية، ان يسود مدن القاهرة الكبري و الوجة البحري طقس دافئ نهارا و شديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة خلال اليوم، فيما تشهد مدن السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفئ نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس في جنوب سيناء تكون مائلة للحرارة نهارا وبارد ليلا مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانا.

الطقس في الصعيد

وتتوقع الارصاد الجوية، ان تشهد مدن شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة، فيما يسود مدن جنوب الصعيد طقس حار نهارا وبرد ليلا، مع حركة رياح معتدلة.

وذكرت الارصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية تتكون صباحا عل بعض الطرق الزراعية والسريعة في الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليةوسسط سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

كما تتوقع هيئة الارصاد الاجوية ، درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17 درجة، وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

استقرار حالة البحر المتوسط

ونوهت هيئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1 متر إلى 1.5 متر ، والرياح جنوبية شرقية.

كما تصل حالة البحر الأحمر الى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والاربعاء القادمين

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات»، وأن تصل درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ 30 درجة مئوية في القاهرة.

منخفض جوي قادم من ليبيا

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان الموجة تأتي نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الارصاد أن يكون الارتفاع في درجات الحرارة بشكل مؤقت، اذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

نصائح هيئة الارصاد

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين، منها الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وتخفيف الملابس خلال الموجة الحارة ولكن بحرص شديد، و بمجرد اختفاء آشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بسرعة، ما يجعل الفرق في الدرجات العظمى والصغرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كبير وقد يصل إلى أكثر من 16 أو 17 درجة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة العظمى والصغري على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 24 13 الإسكندرية 23 13 طنطا

23 12 شبين الكوم 24 13 دمنهور 23 11 بلطيم

22 12 مطروح

21 10 السلوم

23 11 سيوة 25 10 بورسعيد

22 14 دمياط

22 13 الزقازيق

24 13 الإسماعيلية

24 12 السويس 24 12 العريش 22 12 رفح 21 12 رأس سدر

24 11 نخل 22 6 نويبع 27 17 طابا 25 15 كاترين 21 6 الطور 24 11 شرم الشيخ 27 16 الغردقة

28 17 مرسي علم 28 15 الفيوم 24 11 بني سويف 24 10 المنيا 25 8 أسيوط 26 8 سوهاج 28 14 قنا 30 13 الأقصر

31 9 أسوان 31 10 أبوسمبل

30 13 الوادى الجديد

30 10 شلاتين 29 14 حلايب 28 14