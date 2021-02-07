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درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمي و 16 للصغري
عصام عميرة 12:09 ص, الأثنين, 8 فبراير 21 12:09 ص, الأثنين, 8 فبراير 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 26 للعظمي و 14 للصغري، فيما تصل في ادفو الى 28 للعظمي و 11 للصغري، مع تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الارض.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع تعرض الطرق الزراعية الى شبورة مائية صباحا توثر على الرؤية.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-2-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 08.

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وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

واضافت هيئة الارصد ان حالة البحر المتوسط اليوم خفيفة الى معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1 الى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

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وتابع ان حالة البحر الاحمر تكون معتدلة وتصل ارتفاع الامواج اليوم بين 2 الى 1.5 متر مع حركة رياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2614
الإسكندرية2414
طنطا
2614
شبين الكوم2614
دمنهور2413
بلطيم
2414
مطروح
2311
السلوم
2411
سيوة278
بورسعيد
2414
دمياط
2414
الزقازيق
2614
الإسماعيلية
2612
السويس2614
العريش2413
رفح2313
رأس سدر
2613
نخل2410
نويبع2617
طابا2415
كاترين208
الطور2317
شرم الشيخ2316
الغردقة
2315
مرسي علم2215
الفيوم2110
بني سويف279
المنيا279
أسيوط269
سوهاج2810
قنا2811
الأقصر
2912
أسوان2912
أبوسمبل
2610
الوادى الجديد
269
شلاتين2619
حلايب2519
شبورة مائية على تؤثر على الروية
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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