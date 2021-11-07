درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-11-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة المحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية وطقس حار نهارا على جنوب البلاد، ولطيف في اول الليل مائل للبرودة على كافة الأنحاء في اخره.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض الارصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 29 للعظمي و 19للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و19 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية تبلغ 27للعظمي و 19للصغري، وطنطا 28للعظمي و 18للصغري، وسيوة 27للعظمي و 14للصغري، والسلوم 25 للعظمي و19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مدن القناة، وتصل في السويس 28للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 27للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 29للعظمي و 18للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في العريش 28للعظمي و 19للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 35 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم الاثنين تسجل على القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

استقرار حالة الطقس خلال الفترة القادمة

تتوقع الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة، اذ تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير إذ ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

ووجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح ضرورية خلال هذه الفترة، منها توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة، ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: