درجات الحرارة اليوم الاثنين 7-8-2023 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتساقط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم الإثنين على القاهرة 36 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 24 الصغرى، و مرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم تصل في الإسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 37 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 36 للعظمى و 27 صغرى، والمنيا 41 للعظمى و 27 الصغرى، وحلايب 39 العظمى و 30 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الطور 39 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 25 للصغرى، والعريش 34 العظمى و 26 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 الصغرى.

وتابعت : أن درجة الحرارة في رأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، و طنطا 35 العظمى و 27 الصغرى، ونخل 39 العظمى و 19 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة فى سيوة

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أبو سمبل 44 العظمى و29 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في السويس 37 العظمى و 26 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 31 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السلوم 33 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 37 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى ودمنهور 36 للعظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 27 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 27 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى

درجة الحرارة فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو رماد 41 العظمى و29 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 25 الصغرى.

نشاط للرياح اليوم

كما تبلغ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: