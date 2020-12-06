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درجات الحرارة اليوم الاثنين 7-12-2020 فى مصر

يسود اليوم الاثنين طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، بحسب درجات الحرارة اليوم. وحركة الرياح معتدلة تنشط على…

عصام عميرة 12:59 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 12:59 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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يسود اليوم الاثنين طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وحركة الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى  تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح)، مع انعدام فرص سقوط الامطار في القاهرة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

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الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 7-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  خفيف الى معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدلة  وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.75 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2614
الإسكندرية2513
طنطا
2614
شبين الكوم2614
دمنهور2514
بلطيم
2514
مطروح
2211
السلوم
2211
سيوة2408
بورسعيد
2414
دمياط
2415
الزقازيق
2613
الإسماعيلية
2612
السويس2613
العريش2513
رفح2413
رأس سدر
2612
نخل2205
نويبع2416
طابا2113
كاترين1506
الطور2513
شرم الشيخ2516
الغردقة
2413
مرسي علم2315
الفيوم2211
بني سويف2210
المنيا2210
أسيوط2313
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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