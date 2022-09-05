درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-9-2022 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 33 للعظمى، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلاً معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية خفيفة قى الصباح الباكر على الطرق.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى جنوب سيناء بسرعة 15 عقدة.

وتتوقع الأرصاد، فرص تساقط الأمطار بشكل خفيف على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل إلى 20 %، وفق درجات الحرارة اليوم الاثنين.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن و الأنحاء، والقاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.

و تصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مرسى مطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، طابا 35 للعظمى و 27 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى نويبع 35 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 27 للصغرى، وبني سويف 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى والمنيا 35 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى جنوب البلاد على مدينة أبوسمبل 42 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 للصغرى، و والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات: