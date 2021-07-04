درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-7-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمى و24 للصغرى، فيما ترتفع الدرجة المحسوسة فى القاهرة إلى 38 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض سرعة الرياح.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد ان يسود طقس حار رطب نهارًا، معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، مع ارتفاع الرطوبة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

الطقس اليوم

وتابعت أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطب نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة، وحالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

ويسود طقس على شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، وطنطا 35 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت ان درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، وطابا 34 للعظمي و22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى دمنهور

كما تبلغ درجة الحرارة فى دمنهور، العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 21 درجة، وشبين الكوم 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وقالت الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات أسيا، أفريقيا وأوروبا، ويعد السبب فى ارتفاع درجات الحرارة.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: