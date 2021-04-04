درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 31 للعظمي و 16 للصغري

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الإثنين ، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتعرض لموجة طقس حار بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية، وتسجل درجة الحرارة اليوم في القاهرة 31 للعظمي و 16 للصغري، فيما تصل في الاسكندرية الى 27 للعظمي و 15 للصغري.

الطقس في القاهرة

وتابعت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب البلاد تتعرض الى اتربة عالقة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق غرب البلاد، وتصل سرعة الرياح في القاهرة الى 12 عقدة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية انه من شمال البلاد الى شمال الصعيد بسودها اجواء باردة ليلا وفق حالة الطقس اليوم، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد، وتصل سرعة الرياح على مدن الصعيد الى 13 عقدة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 18 للصغري.

انخفاض الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 55 للعظمى، و30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و15 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.25 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: