درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-12-2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر و معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد و لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جميع المدن ليلا.

شبورة مائية على الطرق صباحاً

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتعتدل حركة الرياح على القاهرة بسرعة 11 عقدة، وتسجل 18 عقدة على جنوب سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 23 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 21 للعظمى و 10 للصغرى، والعريش 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، مرسي مطروح 22 للعظمى و 12 للصغرى، و أكتوبر 23 للعظمى و 14 الصغرى، و وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و حلايب 26 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 24 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 24 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 22 للعظمى و 14 للصغرى، و نويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، و بني سويف 24 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، و الغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسى علم 28 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 17 للصغرى،

كما تصل درجة الحرارة في المنيا 23 للعظمى و 10 الصغرى، و أسيوط 24 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 24 للعظمى و 11 للصغرى، وقنا 25 للعظمى و 12 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة فى أسوان 27 للعظمى و 13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 2 للصغرى، و الوادي الجديد 26 للعظمى و 8 للصغرى، و أبوسمبل 28 للعظمى و 14 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن والمحافظات :