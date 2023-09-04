درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-9-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 36 للمحسوسة، لتشهد المدن طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و17 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و24 الصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 32 العظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 39 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العريش

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العريش 31 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، ونخل 32 العظمى و 19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بنها 34 العظمى و 24 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى ، ومرسى مطروح 30 العظمى 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 37 العظمى 28 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في طنطا 33 العظمى 23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، أبو رماد 35 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 صغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى، الوادى الجديد 39 للعظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد حالة تغيير البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: