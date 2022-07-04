درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-7-2022 فى مصر

تشهد شمال البلاد ومدن القاهرة الكبري طقس شديد الحرارة نهارا وفق درجات الحرارة اليوم على المدن، وتمتد تلك الحالة الى مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وتسجل فى الاسكندرية 31 للعظمى.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم الاثنين وفق معدلات درجات الحرارة .

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم على المدن وتصل فى القاهرة 75 للعظمى و 25 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 50 للصغرى، وجنوب سيناء 90 للعظمى و 45 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 25 للعظمى و 10 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

درجات الحرارة في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى مرسى مطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، ، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة فى الطور 38 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمى و 28 للصغري، وبني سويف 37 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمى و 24 للصغري، ونخل 36 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 27 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: