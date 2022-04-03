درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-4-2022 فى مصر

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جيمع المحافظات والمدن، مع استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وتسجل فى القاهرة 20 عقدة، والوجه البحري 17 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة.

وحذررت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على أغلب الطرق الرئيسية والزراعية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة الانحاء، وتبلغ على القاهرة 32 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 30 للعظمي و 15 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 33 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 33 للعظمي و 16 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 16 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 38 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 39 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 21 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تسجل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية الغربية 90 للعظمي و 40 للصغري، وجنوب سيناء 55 للعظمي و 30 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء والمدن: