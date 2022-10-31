درجات الحرارة اليوم الاثنين 31-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا ومائل للبرودة في آخره علي القاهرة الكبري والوجه البحري وفق درجات الحرارة اليوم الاثنين علي مختلف المدن، وتصل في القاهرة 27 للعظمى.

وأضافت الأرصاد، أن شبورة مائية في الصباح الباكر علي الطريق المؤدي من والي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه.

وتابعت أن مدن السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تتعرض الي تساقط امطار بنسب تتراوح من خفيفة الي متوسطة، و تمتد الي السواحل الشرقية بنسب خفيفة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 27 للعظمى و 20 للصغرى، و أكتوبر 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات االحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 19 للصغرى، و بنها 27 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 27 للعظمى و 20 للصغرى، و بورسعيد 26 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في مطروح 24 للعظمى و 16 للصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العريش 26 للعظمى و 20 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 29 للعظمى و 23 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 22 للصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في نويبع 28 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة طنطا 26 للعظمى و 19 للصغرى، و شبين الكوم 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى الطور 28 للعظمى و 20 للصغرى، و كاترين 22 للعظمى و 11 للصغرى، ونخل 26 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 28 للعظمى و 16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل الحرارة في الاقصر 31 للعظمى و 19 للصغرى، و اسوان 31 للعظمى و 22 للصغرى.

وذكرت حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين علي مختلف المحافظات والمدن: