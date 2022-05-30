درجات الحرارة اليوم الاثنين 30-5-2022 فى مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل ليلا، وطقس حار على السواحل الشمالية، ولطيف ليلا، وتصل فى القاهرة 38 للعظمي.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت الأرصاد ان درجت الحرارة اليوم على المدن تسجل فى القاهرة الكبري 38 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 37 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 38 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و23 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سيوة 38 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 38 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى الاسماعيلية

كما تسجل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 31 للعظمي و19 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية،ان درجة الحرارة فى بني سويف 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، واسوان 43 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الارصاد الجوية ان ترواح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج تصل الى 2.25 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح فى بعض الاوقات على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ويسود طقس مشمس اغلب فترات النهار، فيما تحذر من عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: