درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-8-2020 فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، بحسب درجات الحرارة اليوم .

طقس السواحل الشمالية

وأضاف خبراء الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة نهارًا، بينما يكون علي السواحل الغربية معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة علي أقصي جنوب الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من أقصي جنوب الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-8-2020.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 43 والصغرى 24 .

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 25 الاسكندرية 32 25 طنطا

35 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 33 24 بلطيم

32 25 مطروح

31 23 السلوم

33 22 سيوة 43 24 بورسعيد

32 25 دمياط

32 26 الزقازيق

36 26 الإسماعيلية

37 23 السويس 36 24 العريش 34 22 رفح 33 23 رأس سدر

39 26 نخل 40 22 نويبع 38 30 طابا 38 30 كاترين 34 25 الطور 36 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة

40 30 مرسي علم 39 29 الفيوم 37 24 بني سويف 38 25 المنيا 40 24 أسيوط 41 25 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر

43 27 أسوان 44 29 أبوسمبل

43 29 الوادى الجديد

43 29 شلاتين 41 28 حلايب 37 30

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تراجع التيار النفاث الشرقي وضعف سرعتة الذي وصل الي جنوب مصر أدي إلي الاقلال من قوته علي نقل السحب العملاقة المتكونة علي كل من المملكة السعودية والسودان ونقلها الي اقصي الجنوب البلاد مثل ما حدث في الايام الماضية ومع هذا التراجع ستضعف حدة السحب والامطار تدريجا خلال الايام القادمة وتبقي فرص الامطار اليوم وغدا مساءا عند مدينتي حلايب وشلاتين، وفقا درجات الحرارة اليوم .

حالة الطقس علي جنوب البلاد:

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري(ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية الي الجنوب وبالتالي حصر فرصة سقوط الامطار الي اقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الانحاء وتودع الفاصل المداري تماما ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.