درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-7-2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء المصرية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري بسرعة 16 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع المدن، وتسجل على القاهرة 35 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، وبنها 35 العظمى و25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 40 العظمى و 25 الصغرى، و العاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 36 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 42 العظمى و 29 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 27 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في السلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 الصغرى، الإسماعيلية 37 العظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 29 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 28 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة في السويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، وقنا 40 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى،

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: