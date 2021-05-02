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درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-5-2021 فى مصر

وتسجل في اسوان 42 للعظمي و 27 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن المصرية،  ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، اذ تسجل على القاهرة 39 للعظمي و 22 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن  درجة الحرارة تسجل في الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20، وتبلغ في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد، ان درجات الحرارة على دمنهور العظمى 35 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

وتشهد السواحل الشمالية طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

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ويسود طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق منها.

الطقس في الصعيد

وقالت الارصاد ان شمال الصعيد يسودها طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تصل سرعة الرياح على القاهرة تصل الى 12 عقدة ، فيما تسجل على السواحل الشمالية 14 عقدة، و شمال الصعيد 16 عقدة، و جنوب الصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الارصاد ان درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في سوهاج 41 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف تسجل 39 للعظمي و 22 للصغري، و اسيوط 41 للعظمي و 22 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 23 درجة.

الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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