درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-10-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة المدن، وتصل فى القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على العاصمة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما تشهد المدن المصرية طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على ما يقرب من 40 مدينة للدرجة العظمى والصغرى، وتبلغ فى القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 34 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 23 للصغرى، و وكفر الشيخ 33 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 31 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مطروح 28 للعظمى و 23 للصغرى، و سيوة 30 للعظمى و 21 للصغرى، فى السويس 33 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 21 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 33 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 34 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 39 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 387 للعظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر البحرين

كما تسجل حالة البحر المتوسط إعتدال وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر الى 2 متر ، ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1 و 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح الشمالية الشرقية على مناطق من القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد مما تقلل نسبة الرطوبة وبالتالي الاحساس بحرارة الطقس.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: